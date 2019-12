Ziraat Bankası'ndan insansız bankacılık şubesi

T24- Ziraat Bankası VTM cihazlarıyla verdikleri ikinci insansız bankacılık olarak adlandırılan hizmetin ikinci durağı Sİvas oldu. Açılışa Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar katıldı.



Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, VTM cihazlarıyla verdikleri ve “insansız bankacılık” olarak adlandırılan hizmetleriyle ilgili, “İlk hedef bin tane bunlardan üretip Türkiye’nin finansal erişilebilirliğini sağlayabileceğimiz her noktasına bu hizmeti götürmek” dedi.





“İnsansız bankacılık” olarak adlandırılan şubenin açılış törenine katılmak üzere Sivas’a gelen Çağlar, ilk olarak Sivas Valisi Ali Kolat’ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Çağlar, bir süre Vali Kolat ile sohbet etti.





Daha sonra Çağlar, Vali Kolat ile birlikte “insansız bankacılık” olarak adlandırılan şubenin ikincisi olan İstasyon Caddesindeki şubenin açılış törenine katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Kolat, 2 adet VTM cihazının bulunduğu şubede Çağlar’dan hizmetle ilgili bilgi alarak cihazla işlem yaptı.





Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, daha sonra şube önünde yaptığı konuşmada, bu uygulamanın Ziraat Bankası açısından gurur verici bir uygulama olduğunu belirterek, “Çünkü Türkiye’de ve dünyada bunun bir başka benzeri yok. Böyle bir uygulama yok. Bu ilk defa tamamen bizim ekibimizin ürettiği, bizim ekibimizin organize ettiği bir çalışmadır” diye konuştu.





Ziraat Bankasının Türkiye’nin en yaygın bankası olduğunu anlatan Çağlar, şöyle devam etti:



“Türkiye’deki hiç kimsenin olmadığı 441 tane ilçede dahi olan bankayız, bin 300 tane şubemiz var. Fakat buna rağmen bizden hala Türkiye’nin her noktasına şube açmamızı istiyorlar. Bazı yerlerin şube açma noktasında çok verimli olmadığı göz önüne alındığında fakat oralara da hizmet götürebilmek amacıyla bu ihtiyaç ortaya çıktı. Ve bu üretimi gerçekleştirdik. Bununla sadece şehrin kirada çok zorlandığımız noktalarda hizmet vermek değil, kırsalda birçok yörelerde de bu şekilde hizmet verecek ünitelerimizi kuracağız. İlk hedef bin tane bunlardan üretip Türkiye’nin finansal erişilebilirliğini sağlayabileceğimiz her noktasına bu hizmeti götürmek.”





Bu cihazdan hiçbir elektronik enstrümanı kullanmadan sadece konuşarak görüntü yöntemiyle hizmet alınabildiğini bildiren Çağlar, şöyle konuştu:





“Bizim müşteri kesimimizin büyük çoğunluğu emeklilerden oluşmakta, çiftçilerimizden oluşmakta. Onlar teknolojiye çok yakın olmadıkları için konuşarak hizmet almaya tercih ediyorlar. Ondan dolayı da şubelerimize geliyorlardı. Biz şimdi şubelerimizdeki bu hizmeti onların ayaklarına, onların yakınlarına götürmek amacıyla bu hizmeti gerçekleştirdik. Ümit ediyorum bundan sonraki süre içerisinde bunları yaygınlaştırdığımız zaman Türkiye’deki finansal erişilebilirliği, vatandaşımıza hizmet götürme anlayışımızı biraz daha yaygınlaştırabileceğimizi düşünüyorum.”

VALİ ALİ KOLAT





Sivas Valisi Ali Kolat ise Ziraat Bankasının çok güzel bir hizmetini hep birlikte hizmete açtıklarını belirterek, “Bu hizmet elektronik bankacılık hizmeti olarak dünyada ilklerde yer alan bir hizmet. Ve Türkiye’de de ikincisi buraya açılıyor. Ben bu güzel çalışmalarından dolayı başta sayın genel müdürüm ve değerli arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu hizmetin yaygınlaşmasını diliyorum” dedi.





Açılış törenine Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım, bazı oda başkanları ve çok sayıda iş adamı katıldı.