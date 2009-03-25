Ziraat Bankası'ndan borcu olana müjde

(Güngör Uras'ın 25. Mart. 2009 tarihli Milliyet gazetesindeki yazısı )



Çiftçiye 4.2 milyar TL'lik destek

Konut kredisine 10 yıl, taşıt ve tüketici kredilerine 4 yıl vade

Ticari kredilere 3 aya kadar ödemesiz dönem

Bireysel kredilerin faizi de düşürüldü

Takibe düşmüş müşteriler paketten yararlanamayacak

ÖTV indirimi sonrasında 2 milyar TL kredisi kullandırıldı

Ekonomi paketini açıklayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, kredinin genel hatlarıyla ilgili olarak "Tarımsal kredilerde, kullanılmış olan ve vadesi 2009 yılında dolan tüm tarımsal kredilerde faizlerin tahsil edilmesi kaydıyla 2009 yılı taksitleri 2010 yılına kadar uzatılacak. Diğer bir ifadeyle faizini öde anaparasını ötele" dedi.Bu paket çerçevesinde çiftçilere bu dönemde 4.2 milyar TL büyüklüğünde önemli bir destek sağlanacağını ifade eden Çağlar, paket ile bugüne kadar ortalama 11 ay vade ile kullandırılan tarımsal işletme kredi vadelerinin 24 aya, vadesi 5 yıl olan yatırım kredilerinin de 7 yıla kadar uzatılma imkanı getirildiğini vurguladı. Çağlar, çiftçilere sağlanan finans imkanlarının bugüne kadar olduğu gibi yine sıfır ile yüzde 13 arasında değişen indirimli faiz oranları üzerinden gerçekleştirileceğinin altını çizdi.Türkiye'nin en çok bireysel kredi kartı kullandıran Bankası olduğunu kaydeden Çağlar, bireysel kredilerde de yapılan kampanya ile milyonlarca müşteriye soluk aldıracaklarını söyledi. Bugün itibariyle3.9 milyon müşterisine 13.7 milyar TL'lik bireysel kredi kullandırdıklarını dile getiren Çağlar, son dört yılda 195 bin kişinin konut almasına imkan sağladıklarını anlattı. Bireysel kredilerde, tüketici, konut ve taşıt kredilerinde ödeme şartlarının rahatlatılması amacıyla vade kolaylığı sağlandığını, gecikmiş kredi kartı borcu bulunan müşterileri de rahatlatacak ödemelerin yürürlüğe konulduğunu söyledi. Çağlar, "Ziraat Bankası'ndan mevcut konut kredisi olan müşteriler için kredinin kalan vadesi dikkate alınmaksızın, kalan borç bakiyesi üzerinden herhangi bir komisyon yada masraf alınmadan, yeni 10 yıl vadeli kredi açılabilecek. Bankada mevcut tüketici ve taşıt kredisi bulunan müşteriler ise kredinin kalan vadesi dikkate alınmaksızın kalan borç bakiyesi üzerinden yeni 4 yıl vadeli kredi kullanabilecek" diye konuştu.Çağlar, kredi kartı borcu olan müşterilerine ise 2 yıla kadar vadeli, eşit taksitli kredi kullandırarak, kart borçlarını daha uygun faiz ve koşullarda ödenmesine imkan sağlayacaklarını belirtti.Banka tarafından kullandırılan ticari ve KOBİ kredisi müşterilerine, mevcut kredin kalan vadesine bakılmaksızın vadelerinin yeniden 4 yıla kadar uzatılabilme imkanı sağlandığını kaydeden Çağlar, "Ziraat müşterilerine gerektiğinde 3 aya kadar ödemesiz dönemde de sağlayarak, vade uzatımını cari faiz oranları üzerinden gerçekleştirme imkanı tanınıyor" dedi.Bahar Paketi ile bireysel kredi faiz oranlarında, tüketici talebini canlandırmaya yönelik "şok indirimler" yaptıklarına dikkat çeken Çağlar, 0-36 ay vadeli tüketici kredilerinin faiz oranları yüzde 1.89'dan 0.99'a, konut kredilerinin yüzde 1.49'dan yüzde 1.29'a, taşıt kredilerinin faiz oranlarının da yüzde 1.75'ten yüzde 1.19'a düşürüldüğünü açıkladı. Çağlar, faiz oranlarının vadeye göre değişiklik göstereceğini sözlerine ekledi.Toplantının ardından basının sorularını yanıtlayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Çağlar, bireysel kredilerinin faiz indirimlerinde Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin düşüş trendinin devam etmesi beklentisinin etkili olduğunu söyledi. İki paketin 6-7 milyar TL büyüklüğünde olduğunun altını çizen Çağlar, bu paketlerden takibe düşmüş müşterilerin yararlanamayacağını kaydetti. Paketlerden henüz takibe düşmeyen yada henüz vadesi gelmiş ama 90 günlük süre içinde kalan müşterilere yönelik bir uygulama olduğunu ifade eden Çağlar, takibe düşen müşterilere de kolaylık sağlayabileceklerini dile getirdi. Şok faiz indiriminin Türk ekonomisinin ivmelendirilmesi açısından etkili olacağını vurgulayan Çağlar, faiz oranlarındaki şekillendirmelerinin çok yakın bir süre içinde sektöre de yansıyacağını kaydetti.Pasif maliyetinin düşmesi nedeniyle bilançolarının olumsuz etkilemeyeceğinin altını çizen Çağlar, Hazine Müsteşarlığı tarafından sübvanse edilen rakamın miktarının her yıl değiştiğini, bu yıl bunun 450 milyon TL civarında olduğunu söyledi. Otomobillerde ÖTV indiriminin mutlaka kredilere yansıdığını belirten Çağlar, bundan daha fazla pay alabilmek için indirim yaptıklarını söyledi. Çağlar, haftalık 2 milyon TL'lik taşıt kredisi kullandırdıklarını ifade etti.