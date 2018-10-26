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Ekonomi

Ziraat Bankası'ndan bedelli indirimi

Faiz oranı: 1.98

26 Ekim 2018 11:15

Ziraat Bankası bedelli askerlik kredisini hizmete sundu.

Ziraat’ten yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik koşullarını taşıyan ve kredi değerlendirmesi uygun bulunanlar 36 aya kadar vadelerle ve 15 bin TL’ye kadar yüzde 1.98 faiz oranı ile kredi kullanabilecekler. Kredi kullanmak isteyen müşteriler talepleri halinde üç aylık ödemesiz dönemden de yararlanabilecekler. 

Bedelli Askerlik Kredisine ilişkin detaylı bilgi banka şubelerinden, www.ziraatbank.com.tr internet sitesinden ve 0850-220 00 00 no’lu Müşteri İletişim Merkezinden alınacak, kredi başvuruları tüm Ziraat Bankası Şubelerinden yapılabilecek.

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