Ziraat Bankası'nda soygun girişimi

Adana’da Ziraat Bankası şubesinin kapı camını taşla kırarak içeri giren alkollü bir kişi iç kapıyı açamadan polis tarafından kıskıvrak yakalandı.



Yüreğir İlçesi Kozan Yolu üzerinde bulunan Ziraat Bankası Yavuzlar Şubesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Osman Topal, taşla bankanın kapı camını kırarak içeri girdi. Çevredekiler bankadan cam kırılma sesi duyunca durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri Topal’ı, girişteki ikinci kapıyı açmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.



Olayın meydana geldiği bankanın arka tarafında bulunan bir işyerinin güvenlik görevlisinin ifadesine başvuran polis, görevlinin cam kırılma sesinden bir süre sonra bir erkek ve bir kadın olmak üzere iki kişinin koşarak uzaklaştığını söylemesi üzerine, kaçan kişilerin yakalanması için bölgede arama yaptı.



Kırılan camlar nedeniyle elleri kesilen Osman Topal, gözaltına alınarak Akıncılar Polis Merkezi'ne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





