Ziraat Bankası'na atanan Süleyman Aslan'ın yeni maaşı ne kadar?

17 Aralık yolsuzluk operasyonunda evindeki ayakkabı kutularından çıkan 4,5 mliyon dolar ile tanınan Süleyman Aslan Halkbank Genel Müdürü iken aylık 30 bin TL civarında bir para kazanıyordu. Aslan Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandıktan sonra ayda 11.400 TL kazanacağı açıklandı.

Süleyman Aslan’ın önceki gün resmen Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığı açıklandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Aslan’ın bir kamu bankasından diğerine transferi sürecinde alacağı ücret de merak konusuydu. Aslan’ın alacağı ücretin aylık 11.400 bin TL olduğu açıklandı. Süleyman Aslan 17 Aralık’tan önce Halkbank’ın genel müdürlüğünü sürdürürken aylık 30 bin TL’ye yakın bir maaş aldığı banka kaynakları tarafından ifade ediliyordu. 17 Aralık süreciyle birlikte Aslan’ın aylık geliri 3’te 1 oranında düştü.