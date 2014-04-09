T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ziraat Bankası'na atanan Süleyman Aslan'ın yeni maaşı ne kadar?

Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın, transfer olduğu Ziraat Bankası'nda alacağı maaşın Halkbank'ta aldığından yaklaşık 20 bin TL daha az olduğu öğrenildi

09 Nisan 2014 14:04

17 Aralık yolsuzluk operasyonunda evindeki ayakkabı kutularından çıkan 4,5 mliyon dolar ile tanınan Süleyman Aslan Halkbank Genel Müdürü iken aylık 30 bin TL civarında bir para kazanıyordu. Aslan Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandıktan sonra ayda 11.400 TL kazanacağı açıklandı.

Süleyman Aslan’ın önceki gün resmen Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığı açıklandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Aslan’ın bir kamu bankasından diğerine transferi sürecinde alacağı ücret de merak konusuydu. Aslan’ın alacağı ücretin aylık 11.400 bin TL olduğu açıklandı. Süleyman Aslan 17 Aralık’tan önce Halkbank’ın genel müdürlüğünü sürdürürken aylık 30 bin TL’ye yakın bir maaş aldığı banka kaynakları tarafından ifade ediliyordu. 17 Aralık süreciyle birlikte Aslan’ın aylık geliri 3’te 1 oranında düştü.  

ETİKETLER

süleyman aslanmaaşziraat bankasıhalkbank17 aralıkyolsuzlukayakkabı kutusu30 bin TL11 bin 400 tl maaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24