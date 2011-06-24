-ZİRAAT BANKASI'NA 88 BİN BAŞVURU İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Ziraat Bankası'na işe girmek için 88 bin 206 kişi başvuru yaptı. Ziraat Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, bankanın çeşitli unvanlarda alacağı bin 545 kişilik kadroya ''rekor sayıda'' başvuru gerçekleştiği, bankanın açmış olduğu pozisyonlar için toplamda 88 bin 206 üniversite mezununun başvuruda bulunduğu bildirildi. Açıklamada, 2011 yılının ilk yarısında bin 670 kişilik personel alımı gerçekleştiren Ziraat Bankası'nın açtığı sınavla bin 545 kişiyi daha kadrosuna dahil ederek, yaklaşık 25 bin personel sayısına ulaşacağı kaydedildi. Ziraat Bankası'nın üç yıldır eleman alımı ve yükselme sınavlarını kendi sistem altyapısını kullanarak online olarak gerçekleştirdiği, sistemin adayların ikamet ettikleri illerdeki banka şubelerine davet edilerek bankanın bilgisayarları başında online olarak soruları cevaplandırması ve sınav bitimini takip eden on dakika içinde de sonuçları öğrenmelerine imkan verecek şekilde tasarlandığı ifade edildi. Açıklamada, ''Türkiye'de bir ilk'' olan online sınav sistemi ile adayların sınav sonuçlarını aynı gün öğrendiği, bunun bankanın işe alım süresini kısalttığı vurgulandı. Açıklamada, işe alım sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınavların yarın ve 26 Haziran Pazar günü ile 3 Temmuz 2011 Pazar günü gerçekleştirileceği, yazılı sınavda başarı olan adayların ikinci aşamada mülakata tabi tutulacağı, kazanan adayların ''www.ziraatbank.com.tr'' adresinden kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.