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Ekonomi

ZİRAAT BANKASI'DAN 3,7 MİLYAR LİRA KAR  ANKARA (A.A)

03 Mart 2011 14:40

-ZİRAAT BANKASI'DAN 3,7 MİLYAR LİRA KAR  ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, bankanın 2010 yılında brüt 4 milyar 469 milyon lira, net 3 milyar 713 milyon lira kar elde ettiğini söyledi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, genel müdürlükte düzenlediği basın toplantısında, bankanın 2010 yılı faaliyet sonuçlarını açıkladı. 2010 yılında 74 şube açarak Türkiye genelinde toplam bin 379 şubeye ulaştıklarını belirten Çağlar, şubelerin 420 tanesinin bulunduğu yerde başka bankaların bulunmadığını söyledi. Bankanın karlılığının temelinde yatan en önemli argümanın verimli çalışma olduğunu belirten Çağlar, 22 bin 800 kişiyle çok verimli bir çalışma sürdürdüklerini vurguladı.

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