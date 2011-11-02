Ziraat Bankası yönetiminde büyük operasyon

T24 - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Can Akın Çağlar'ın ekibindeki 11 genel müdür yardımcısını görevden aldı.



Hüseyin Aydın, Can Akın Çağlar’ın yerine Ziraat Bankası’nda göreve geldiğinde “Yönetimde değişim olacak” dedikodularına “Böyle bir niyetim de planım da yok. Ankara’yı bilirsiniz. Nereye yeni bir yönetici atansa böyle abartılı iddialar olur. Ziraat’de deprem yaşanmayacak” diye cevap vermişti.



Vatan gazetesinin haberine göre; önceki gün Çağlar’ın ekibindeki 11 genel müdür yardımcısı görevden alınınca bankada deprem yaşandı. Halkbank Genel Müdürlüğü’nden Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne getirilen Hüseyin Aydın, eski Genel Müdür Can Akın Çağlar’ın göreve getirdiği 14 genel müdür yardımcısından 11’ini ani bir kararla görevden aldı. Genel müdür yardımcılarına dün tebliğ edilen karar, bankada şok etkisi yaratırken, bankacılık çevrelerinde de hareketli saatler yaşandı.

Deprem olmayacak



8.5 yıl Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Can Akın Çağlar’ın BDDK üyeliğine atanmasının ardından, bankanın yeni Genel Müdürü, Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın olmuştu. Ancak Aydın’ın göreve başlamasının hemen ardından, “Bankayı kurtarmaya geldik, bu bankada artık hiçbirşey eskisi gibi olmayacak” sözleri kulislere yansımıştı. Aydın’ın banka yönetiminde yaptığı ve daha önce benzeri görülmemiş görevden alma operasyonu, yeni genel müdürün Ziraat Bankası’nın önceki dönemine ilişkin eleştirilerinin bir uzantısı olarak görüldü. Aydın, göreve geldikten sonra ilk röportajını verdiği VATAN’ın, “Yönetimde büyük değişim, deprem yaşanacağı iddiaları var. Böyle bir deprem olacak mı?” sorusuna, “Böyle bir niyetim de, planım da yok. Ama siz Ankara’yı bilirsiniz, nereye yeni bir yönetici atansa, o kurumda böyle abartılı iddialar olur. Değişiklikler olabilir ama bir deprem falan olmayacak” yanıtını vermişti. 11 yöneticinin görevden alınmasının ardından banka koridorlarında, “Deprem olmayacak demişti, tsunami oldu” yorumları yapıldı. Ziraat’in üst üste kâr rekoru kırdığı dönemde kritik birimlerin bağlı olduğu genel müdür yardımcılarının 11’i haklarındaki kararı önceki gün öğrendi. Kendilerine tebiğ edilen kararda “... tarihinden itibaren görevden alındıkları ve genel müdürlük emrinde danışman yapıldıkları” bildirilen yöneticiler şok yaşadı. Şimdilik ‘danışman’ kadrolarına alınan yöneticinin yeni görevlere atanacağı belirtilirken, 11 banka yöneticisi halen tenzil-i rütbe ile şube ya da başka birimlere gönderilecekleri endişesi yaşıyorlar.

Görevden alma imzaları gerdi



Görevden alma kararında işleyen süreçle ilgili detaylar tartışma yaratacak gibi görünüyor. Edinilen bilgilere göre bir gün önce yapılan banka Yönetim Kurulu Toplantısı’nda 11 genel müdür yardımcısının görevden alınmasına ilişkin konu, toplantı gündemine hiç gelmedi. Toplantının ardından ise sözkonusu karar yönetim kurulu üyelerinin imzalaması amacıyla tek tek elden dolaştırıldı. Bir iddiaya göre, yönetim kurulu üyeleri kendilerine imzaya gelen kararla ilgili tartıştı. Ancak yönetim kurulu üyelerinin “Gerekirse Olağanüstü Genel Kurul’a gideriz” resti üzerine kararı imzalamak zorunda kaldıkları belirtiliyor.

BDDK onayına sunulacak



Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın görevden aldığı genel müdür yardımcılarının yerine yeni atayacağı 11 yeni isim, göreve başlayabilmek için BDDK’nın onayına sunulacak. BDDK’nın yasa gereği banka yöneticilerinin göreve başlayabilmeleri için onay vermesi gerekiyor. BDDK Başkanının bankalara atanacak genel müdür ve genel müdür yardımcılarıyla ilgili ‘çay içmeye çağırma’ uygulaması gündemde uzun süre konuşulmuştu.



Mevcut yönetimde şu anda, Bireysel Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Çakar, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Numan Bek dışındaki 11 Genel Müdür Yardımcısının tümü görevden alınmış oldu. Yeni kararla, İnsan Kaynaklarından sorumlu Seyfettin Sağlam’ın Mali Yönetim’in başına getirildiği de öğrenildi.



