-ZİRAAT BANKASI SÜPER KUPANIN SAHİBİ OLDU ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Aroma Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin geçen sezonki şampiyonu Fenerbahçe ile Teledünya Türkiye Kupası sahibi Ziraat Bankası arasında oynanan Erkekler 2010-2011 Süper Kupası'nı, rakibini 3-1 yenen Ziraat Bankası kazandı. Sporculara kupa ve madalyalarını, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Basın ve İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık birlikte verdiler. Salon: TVF Başkent Hakemler: Bayram Dikmentepe xxx, Onur Hoşnut xxx Fenerbahçe: Aslan xx, İsmail x, Cengizhan x, Geric xx, Mijkovic x, Coskovic xx (Serkan xx, Kemal x, Emre x) Ziraat Bankası: Resul xxx, Niyazi xx, Kadir xxx, Platenik xx, Celitas xxx, Tiscer xxx (Özer xxx, Can xx, İbrahim x) Setler: 25-19, 19-25, 20-25, 16-25 Süre: 96 dakika (24, 23, 24, 25)