-ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALACAK ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, Eylül veya Ekim ayında sınavla 1250 kişiyi işe alacaklarını, sınavın bankanın şubelerinde, personelin çalıştığı ekranlarda yapılacağını kaydetti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Çağlar, gazetecilerle iftar yemeğinde biraraya geldi. Bu yıl bin 500 kişiyi işe aldıklarını, Eylül veya Ekim ayında bin 250 kişi daha alacaklarını bildiren Çağlar, bin kişinin memur, diğerlerinin bankacılık okulu, müfettişlikle ilgili departmanlar için alınacağını kaydetti. Bankanın KPSS şartını kaldırarak, şubelerinde personelin çalıştığı ekranda sınava girilen ve sınavdan 10 dakika sonra sonuçların öğrenildiği, 70 ve üzeri puan alanların mülakata çağrıldığı yeni sınav sistemini değerlendiren Çağlar, bu sistemin ciddi şekilde maliyet ve zaman tasarrufu sağladığını anlattı. Öğrenciliğinde, Ankara'da yapılan hiçbir sınava gelmediğini anlatan Çağlar, uyguladıkları yeni sınav sisteminin fırsat eşitliği sağladığını, birçok şubede uygulanan sistemle Erzurum'da, Van'da yaşayan kişilerin başka şehre gitme, otel, yol parası vs gibi maliyetler olmadan sınava girebildiklerini dile getirdi. -İNTERNET ÜZERİNDEN SINAV- Bu sınavın daha ileri bir aşamasını uygulamak istediklerini de kaydeden Çağlar, ''internet üzerinden sınav yapmak için çalışma yürüttüklerini'' söyledi. Çağlar, çalışmalar sonuçlanınca bankanın eleman sınavlarını internet üzerinden yapacağını, belli puan üzerindekileri yine kendi sistemlerine davet edeceklerini anlattı. Çağlar, bunun Türkiye'de bir ilk olacağını söyledi. Bir gazetecinin, ''İnternet kafede oturup, soruları arkadaşına çözdürürse'' sözleri üzerine Çağlar, sınavdan sonra mülakat yapılacağını, giren kişinin yeterli becerisi yoksa bunun mülakatta ortaya çıkacağını kaydetti. Birçok kişinin Ankara, İstanbul gibi sınav merkezlerine gelip sınava girmenin zorluğunu yaşadığını anlatan Çağlar, ''O yüzden KPSS icat edildi. Özel sektör KPSS'ye itibar etmiyor. Daha çok kamu personeli alınıyor'' dedi. Çağlar, 2003'te yükselme sınavı yaptıklarını, birkaç sınav merkezi oluşturduklarını, sınavın maliyetinin bugünkü rakamlarla 4,5 milyon lira olduğunu belirterek, bugünkü sistemin, donanım, yazılım vs dahil 247 bin liraya mal olduğunu anlattı. ''İnternet üzerinden yapılacak sınavın Eylül veya Ekim ayında yapılacak sınavda uygulanıp uygulanmayacağı'' sorusu üzerine Çağlar, o tarihte uygulanabileceğini düşünmediğini, söz konusu sınav uygulamasında, soru için süre konulması, süre bitince o soruya geri dönülmemesi gibi parametreler olduğunu anlattı.