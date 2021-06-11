Ziraat Bankası'nın kârı ilk çeyrekte yarı yarıya düştü; üst yönetim harcaması yüzde 63 arttı

T.C. Ziraat Bankası’nın 2021 ilk çeyrek mali verilerini inceleyen Bankavitrini.com yazarı, eski bankacı Erol Taşdelen, “İlk dikkat çeken, bilançonun büyümesine rağmen özkaynaklarda gerileme yaşanması” dedi. Bankanın geçen yılın ilk çeyreğinde elde ettiği kârın yarısı kadar kâr edebildiğine dikkat çeken Taşdelen, “Buna karşılık banka üst yönetim giderleri yüzde 63 oranında arttı” dedi.

Bankanın takibe düşen kredi oranı 2020 sonunda yüzde 2,3 iken 2021’nin ilk çeyreğinde yüzde 2,2’ye düştüğünü kaydeden Taşdelen şunları söyledi: “Takip oranının yerli ve yabancı sermayeli bankaların takip oranlarına göre çok düşük düzeyde kalması, ‘Kredilerin zorunlu olmadıkça takip hesaplara atılmaması; sorunlu kredilerin ödemesiz dönemler ile yapılandırılması çabaların sonucu olduğu’ yorumlarına neden oldu. Banka takipteki krediler için düşük bir faiz karşılığı ödeme imkanı tanıyarak takip tahsilatları hızlandırmaya çalışıyor.”

T.C. Ziraat Bankası’nın toplam mevduatının 629,8 milyar TL’den 654,8 milyar TL’ye çıktığını ifade eden Taşdelen, “Bilanço büyürken bankanın özkaynaklarında erime yaşandığı görüldü. Zira 2020 sonunu 93,2 milyar TL özkaynak ile kapatan bankanın özkaynakları yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 kayıp ile 84,5 milyar TL’ye geriledi. Sermaye yeterlilik rasyosu da 2020 sonundaki yüzde 18,22 iken 2021 ilk çeyreğinde yüzde 17,67 düzeyine geriledi. Özkaynakların toplam varlıklara oranı da yüzde 9,9’dan yüzde 8,7’ye indi” diye yazdı.

Taşdelen şöyle devam etti:

“2020 ilk çeyreğinde ticari işlemlerden 2,1 milyar TL zarar eden bankanın zararı yüzde 18,2 artarak 2021 ilk çeyreğinde 2,5 milyar TL düzeyine yükseldi. Ticari zararın artmasında 2,7 milyar TL zarara çıkan Türev işlemler zararının etkili olduğu görüldü.

2020 ilk çeyreğinde 8,3 milyar TL olan bankanın brüt kârı 2021 ilk çeyreğinde yüzde 27’lik kayıp ile 6 milyar TL düzeyine geriledi. Bankanın 2020 ilk çeyreğinde 1,8 milyar TL olan net kâr da yüzde 48,6 düşerek 962 milyon TL düzeyine indi.

2020 ilk çeyreğinde banka üst Yynetim için 3 milyon TL harcarken 2021 ilk üç ayında yüzde 63,3 artarak 4,9 milyon TL harcadı. T.C. Ziraat Bankası’nın üst yönetim giderlerindeki artış diğer bankalardan daha yüksek düzeyde gerçekleşti.”