Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu: Kamu bankalarında sermaye artırımı erken seçim habercisi

Twitter üzerinden paylaşım yapan Şenol Babuşçu iddiasını kamu bankalarındaki sermaye artışına dayandırdı. Babuşçu, “Kamu bankalarında sermaye artırımı gerçekleştiriliyorsa bilin ki erken seçim yaklaşmış demektir. Sektörde yüzde 10,1, Ziraat Bankası’nda % 9,9, Halk Bankası’nda yüzde 6,3 ve Vakıfbank’ta yüzde 6,7’dir.” dedi.
Reuters haber ajansı geçtiğimiz hafta hükümetin seçim öncesi dönemde büyümeyi destekleyecek yeni bir kredi genişlemesi için kamu bankalarını hazır hale getirmek istediğini yazmıştı.