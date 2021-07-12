T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu: Kamu bankalarında sermaye artırımı erken seçim habercisi

12 Temmuz 2021 16:10

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından erken seçimin yaklaştığı görüşünü paylaştı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Şenol Babuşçu iddiasını kamu bankalarındaki sermaye artışına dayandırdı. Babuşçu, “Kamu bankalarında sermaye artırımı gerçekleştiriliyorsa bilin ki erken seçim yaklaşmış demektir. Sektörde yüzde 10,1, Ziraat Bankası’nda % 9,9, Halk Bankası’nda yüzde 6,3 ve Vakıfbank’ta yüzde 6,7’dir.” dedi.

Reuters haber ajansı geçtiğimiz hafta hükümetin seçim öncesi dönemde büyümeyi destekleyecek yeni bir kredi genişlemesi için kamu bankalarını hazır hale getirmek istediğini yazmıştı.

Ziraat Bankasıkamu bankalarıerken seçimProf. Dr. Şenol Babuşcu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24