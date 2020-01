Ziraat Bankası New York şubesi kapatıldı

Türkiye’nin hem yurt içi hem yurt dışında en yaygın şube ağına sahip Ziraat Bankası’nın New York şubesinde haziran ayından beri işlem yapılmadığı daha sonra şubenin tamamen kapatıldığı belirtiliyor. New York şubesinin internet sayfasında da şubenin kapalı olduğu yazıyor. Ziraat Bankası New York şubesi 1983’ten beri faaliyetteydi. Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinde yurt dışı temsilcilikler bölümünde New York Şubesi’nin yer almadığı görüldü.

Dünya Executive’in haberine göre, Ziraat Bankası New York şubesi 2014’te de FED’in soruşturma başlattığı haberleri ile gündeme gelmişti. Soruşturmanın Sarraf bağlantılı kara para soruşturması olduğu iddia edilmiş ancak banka tarafından yapılan açıklamada olayın “teknolojik alt yapı ile ilgili” teknik bir sorundan kaynaklandığı ve kısa sürede çözüldüğü belirtilmişti. Banka tarafından daha sonra müştelerilere gönderilen mektupta, bireysel (Parakende) bankacılığa son verildiği duyurulmuş, müşterilerden hesaplarını kapatmaları istenmişti.