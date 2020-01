Ziraat Bankası kurulmayan 20 şirkete 7 milyon liralık kredi mi verdi?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ziraat Bankası’nda bir önceki yönetim döneminde kredi yolsuzluğu yapıldığını öne sürdü. Erdoğdu, Ziraat Bankası Müdürü Can Akın Çağlar döneminde, tarımda hiçbir geçmişi olmayan, son çalıştığı işyeri ile alacak davası bulunan Dursun Akdağ adlı bir kişinin henüz kurmadığı 20’nin üzerindeki şirketin her biri için 7-7.5 milyon TL tutarında kredi aldığını iddia etti. Erdoğdu, BDDK üyeliğine atanan Çağlar’ı istifaya, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı göreve çağırdı. Can Akın Çağlar ile Dursun Akdağ ise haklarındaki iddiaları yalanladı.

Sibel Bahçetepe'nin Cumhuriyet'teki haberine göre; Şişhanede’ki CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda dün Ziraat Bankası’nda yaşanan kredi yolsuzluğu iddialarına ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı da katıldı.

KİT Komisyonu üyesi Erdoğdu, kamu bankalarının Türkiye ekonomisinin bel kemiği olduğunu, her bankanın da belirli misyonların olduğunu belirterek kamu bankalarının faaliyetlerinin AKP döneminde karartıldığını, denetim mekanizmalarının yok edildiğini vurguladı. Erdoğdu, “Bu bankalar özellikle belirli işadamlarının, belirli kamu ihalelerini ve özelleştirme ihalelerini finanse etmek üzere ne yazık ki kirli bir kasa haline getirilmiştir” dedi.

Ziraat Bankası’nda yaşanan seri kredi yolsuzluğu ile ilgili bir yıldır kendilerine ihbarlar yapıldığını anlatan Erdoğdu, “Bu ihbarlar sanıyorum Ali Babacan ve Başbakan’a da iletilmiştir. İhbarlar yüzünden eski yönetim, yani Can Akın Çağlar yönetimi görevden alınarak Hüseyin Aydın yönetimi göreve gelmiştir” diye konuştu.

Erdoğdu, dosyaların kendilerine bankada söz konusu kredilere karşı mücadele veren banka bürokratları tarafından iletildiğini aktardı. Erdoğdu, şu iddialarda bulundu:

“Dursun Akdağ 1970 Bayburt doğumlu biri. Çeşitli ticari faaliyetlerde bulunuyor. Son 2003-2006 yılları arasında Aydınlı Grup’a ait Aymerkez AVM Genel Müdürlüğü yapıyor. Bu grubu dolandırmaktan davalık oluyorlar.

Dursun Akdağ isimli şahıs Akdağlar, Yonca, Selva Tarım ile Hayat Hayvancılık, Burgaz Hayvancılık, Yöresel Hayvancılık gibi 20’nin üzerinde şirket kurdu. Bu şirketlere baktığınızda Akdağ ya şirketin hâkim ortağı ya da sorumlu müdürüdür. Diğer ortaklar akrabaları olarak görünmektedir.

Aksüt, Dünya, Akay, Dağlar, Yıldız Hayvancılık şirketlerinin, 02.11.2010 tarihinde kurulan bu şirketler henüz ortada yokken bankaya kredi için başvurduğu, banka tarafından kredi değerlendirilmesine alındığı, şirket kurulduktan hemen sonra mali istihbarat raporlarının hazırlandığı evraklarla sabittir.

Tarımda hiçbir geçmişi olmayan, son çalıştığı işyeri ile alacak davası olan bir şahıs, kurduğu 20’nin üzerindeki her bir şirket için 7-7.5 trilyonluk, yeni parayla 7.5 milyonluk tarım kredisi kullandırılıyor. Can Akın Çağlar, Akdağ ile bir beyanında ise ‘Bu benim arkadaşımdır, bu krediyi kullandırmak istedim’ diyor. Ziraat Bankası bu sırada ise onlarca yıllık tarım tecrübesi olan bir sürü firmayı ne yazık ki kredilerden yararlandırmıyor. Verilen kredilerin de geri tahsis edilip edilmediği yönünde henüz bir bilgimiz yok.”

Erdoğdu, banka personelinin direndiğini, bu nedenle bazılarının sürgün edildiğini, bazılarının ise hakkında tutanak düzenlendiğini de öne sürdü.