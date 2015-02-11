Ziraat Bankası kredi masraflarını müşterilerine iade edecek

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kredilerden alınan masraf ve komisyonların iadesine ilişkin açıklama yaptı.

Aydın, "Hemen hemen aldığımız komisyonların tamamını geri veriyoruz. Hatta şöyle bir karar aldık, artık mahkemeye gitmesine gerek yok. Talep etsin. Zaten kaybediyoruz, bürokrasiyi de kaldıralım aradan bunu ödeyelim dedik. Bunu talep edilince bir daha mahkeme kararı olmaksızın geri veriyoruz.



Ben aynı zamanda Bankalar Birlği Başkanı'yım. Bu konuda çok da eleştiri alıyoruz bunu adam gibi uygulayacağız. Hemen hemen aldığımız komisyonların tamamını geri veriyoruz. Hatta şöyle bir karar aldık, artık mahkemeye gitmesine gerek yok. Talep etsin. Zaten kaybediyoruz, bürokrasiyi de kaldıralım aradan bunu ödeyelim dedik. Bunu talep edilince bir daha mahkeme kararı olmaksızın geri veriyoruz."

'Ziraat Bankası'na açılan davayı takip ediyoruz'

Bankaya 2 Ermeni tarafından Amerika'da açılan ve maddi talepte bulunulan davaya ilişkin de bilgi veren Aydın, şunları kaydetti:

"Ermeniler, Ziraat Bankası ve Merkez Bankası'nı dedelerinin parasıyla kurduğumuzu gerekçe göstererek çok önceleri dava açmışlar. İyi bir avukatlık ücreti ödüyoruz ama davayı takip ediyoruz. Bir karar olmadı. merkez bankası ile bizim Amerika'da ofisimiz olmasa belki de dava açılmayacak. Mahkemeyi kazanacağız. Ellerinde bir belge de yok. Başbakanlıkta da bir ekip kuruldu, tarihi vesikaları da araştırıyor. Ziraat Bankası, Balkanlar'da kurulmuş bir banka. Adana'daki dedeleri vasıtasıyla talepte bulunuyorlar. Gerekli gayreti gösteriyoruz. Davayı kaybedeceğimizi düşünmüyoruz."