Ziraat Bankası KPSS şartını kaldırdı

T24 - Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, personel sınavlarında kamu personeli seçme sınavı (KPSS) şartını kaldırdıklarını, ayrıca bundan sonra sınavların banka şubelerinde yapılacağını söyledi.



Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar eleman alırken KPSS şartı olduğunu, ancak bundan sonra Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek KPSS şartı olmadan, banka şubelerinde yapılacak elektronik sınavla eleman almaya başlayacaklarını belirtti.



En son ilan ettikleri sınava 18 bin kişinin müracaat ettiğini ifade eden Çağlar, “Müracaatları kabul edilen adaylar şubelerimize gelerek, memurlarımızın oturduğu ekranlarda sınava girecekler. Adayların sınav bittikten 15 dakika sonra, ’yerlerinden kalkmadan’ sonuçları alabilecekleri bir sınav sistemi dizayn ettik. Bu Türkiye’deki başka hiçbir bankanın, kuruluşun kullanmadığı bir sistem” dedi.



KPSS şartını kaldırdıklarını, sadece belirlenen üniversitelerden, belirlenen şartlar çerçevesinde adayların müracaat etmesini istediklerini kaydeden Çağlar, “Sınavımıza 18 bin kişi müracaat etti. Bu sınavlar Türkiye’de bir ilk olacak. Bizim memurlarımızın çalıştığı şubelerdeki ekranlarda tamamen elektronik sınav şeklinde yapılacak. Adaylar, sınav bittikten 15 dakika sonra puanlarını öğrenecekler, daha sonra o puanlara göre mülakata çağrılacaklar” diye konuştu.





“Bu sistemi kendi iç eğitim sınavlarında da uyguluyoruz"



Bu sistemi eğitim amaçlı olarak da kullandıklarını, kendi iç eğitim sınavlarında da bu uygulamayı yaptıklarını anlatan Çağlar, şöyle devam etti:



“Önceden sınavlar üç merkezde yapılırdı, Adana, İstanbul, Ankara. Birçok insan bu sınav yerlerine gelirdi. Bizde 22 bin kişi var, her kademede aşağı yukarı 3-4 bin kişi var. Bunların sınav yapılması milyonlarca liralık masraflar ortaya çıkarıyordu. Biz aşağı yukarı 4-5 senedir şubelerimizdeki çalışan arkadaşlarımızı pazar günleri şubelerine davet ediyoruz. Hepsi ekranlarının önüne oturuyor, merkezden sorular değişimli şekilde geliyor. Yan yana oturan iki kişiye aynı sorular gelmiyor. Size 1. soru gelirse, bu bana 80. soru olarak geliyor. 2 bin soruluk havuzdan değişik sorular geliyor. Personelimiz yerinden kalkmadan sınav bittikten sonra, 2 saatlik sürecin sonunda ekranlarında kendi başarı puanlarını görüyorlar. Daha sonra ÖSYM’de olduğu gibi, o puanlara göre boş yerlerimizi ilan ediyoruz. Arkadaşlarımız oraya müracaat ediyorlar. O puanlara göre, mesela Kızılay şubesine 5 kişi müracaat ettiyse orada 2 kişilik boş kadro varsa en yukarıdaki 2 kişinin oraya atamasını yapıyoruz.



Bu sistemi ilk olarak eleman alımında da kullanacağız. Bu hafta müracaatları aldık. Önümüzdeki günlerde bu sınavı yapacağız.”





Bu yıl 1500 kişi alınması planlanıyor



Çağlar, müracaatlar analiz edildikten sonra, Mayıs ayı içinde sınavın yapılacağını söyledi. Bu yıl 1500 kişi alınmasının planlandığını, bu sınavla 800 kişi, daha sonra yapılacak sınavla ise 700 kişi alınacağını ifade eden Çağlar, şubeleşme faaliyetleri çerçevesinde bu sayının 2 bine çıkarılabileceğini sözlerine ekledi.



Banka, mali tahlil uzman yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı ve servis görevlisi alımı için sınav düzenledi. Bankacılık, finans, çalışma ekonomisi, ekonomi, hukuk, iktisat, işletme, maliye ve ilgili bölümlerden adaylar, internet üzerinden başvuruda bulundu. Bir hafta süren başvurular, 9 Nisan Cuma günü sona erdi. Sınava 18 bin kişi başvurdu.



Yazılı sınav tarihi ve sınav merkezleri daha sonra bankanın internet sitesinde ilan edilecek.





