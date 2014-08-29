Ziraat Bankası katılım bankası kuruyor

Ziraat Bankası, kuracağı katılım bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurusunu bugün itibariyle yaptığını açıkladı.

Ziraat Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Bankamız sermayedarlığında kurulacak olan Katılım Bankası'na yönelik BDDK başvurusu bugün itibariyle yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Ziraat Bankası, Bank Asya ile resmi olmayan görüşmelerini 21 Ağustos itibariyle sonlandırdığını belirterek, bir süredir katılım bankası kurma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirmişti.