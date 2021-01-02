Ziraat Bankası, harcama belgelerini Sayıştay denetçilerine vermedi; olağan dışı ödeme kayıtlarına ulaşılamadı

Türkiye Varlık Fonu'na devredilen Ziraat Bankası, aralarında AKP'ye yakın isimlerin bulunduğu yönetim kurulu üyelerine yaptığı harcamalara ilişkin belge ve kayıtları Sayıştay denetçilerine vermedi. Denetimde, maaşın dışında ikramiye ve kredi kartı da verilen yönetim kurulu üyelerine yapılan ve olağandan 3 milyon TL fazla olan ödemelere ilişkin belgelere ulaşılamadı.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre; Sayıştay'ın denetim raporunda, aralarında AKP'li eski Bakan Faruk Çelik ile eski AKP Milletvekili Mahmut Kaçar'ın da bulunduğu banka yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personel için yapılan harcamalara ilişkin çeşitli bilgi, belge ve kayıtlara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Rapordaki bilgilere göre, 27 Mayıs 2019'da yapılan banka olağan genel kurul toplantısında geriye dönük olarak 1 Ocak 2019'dan itibaren yönetim kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin başka kamu görevi bulunmayanlar için 19 bin 750 TL, kamu görevi bulunanlar için ise 11 bin TL, denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin de 8 bin 900 TL olarak tespit edildiği belirtildi.

Bankada 2019 yılında dokuz yönetim kurulu üyesi ve iki denetim kurulu üyesinin görev yaptığı bildirilerek, şöyle dendi:

"Bu üyelerin tamamının uhdesinde kamu görevi olmadığı kabul edildiğinde, 2019 yılı yönetim ve denetim kurulu üyeleri için toplam 2 milyon 346 bin 600 TL gider yapılması gerekmektedir. Ancak, Banka mizanında yer alan, 810000 Hesap Kodlu Yönetim Kurulu Aylık ve Ücretleri hesabının yıl sonu tutarı 5 milyon 451 bin 396,65 TL olarak gerçekleşmiştir.

Banka yöneticileri ile yapılan görüşmelerde; yönetim ve denetim kurulu üyelerinin genel kurul tarafından belirlenen aylık net ücretlerinin yanında, üç ayda bir ikramiye aldıkları, kendilerine ayrıca giderleri banka tarafından karşılanmak üzere kredi kartı tahsis edildiği öğrenilmiştir. Hesabın ayrıntısı, denetim ekibi tarafından çeşitli iletişim yöntemleriyle defalarca talep edilmiş olmasına rağmen, Sayıştay denetim ekibiyle paylaşılmamıştır.”

Personele iki maaş

Banka üst düzey personel ücretleri ve bu personelin ücret bordrolarının da Sayıştay denetim ekibine verilmediği bildirildi.

Raporda, banka genel kurul kararına aykırı olarak ve iç mevzuatta yer almayan, daha önce ayrılan temettü karşılığında personele ödenen iki ikramiyenin toplam tutarı, ödeme esasları ve ayrıntılarının da banka yöneticilerinden alınamadığı ifade edildi.

Ayrıca, bankanın sponsorluk, reklam, tanıtım, yardım gibi faaliyetlerine ilişkin giderlerin belgelerine de ulaşılamadı. Banka Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren “Kurumsal İletişim Bölüm Başkanlığı”nın farklı muhasebe skontları altında izlenen çok sayıda hesabı etkileyecek nitelikte işlemler yapmış olabileceği gerekçesiyle bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Raporda, "Denetim sürecinde yeterli ve nitelikli denetim kanıtına ulaşmak için lüzum görülen bilgi ve belgeler farklı iletişim yöntemleriyle müteaddit defalarca talep edilmiş olmasına rağmen, ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler Sayıştay denetim ekibiyle paylaşılmamıştır" dendi.