Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevinden ayrılıyor

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın görevinden yarın ayrılacağı belirtildi. Aydın'ın aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği'ndeki görevinden de istifa edeceği iddia edildi. Hüseyin Aydın, 15 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası'nın Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Odatv’ye konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın hem bankadan hem de Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevinden ayrılacağını doğruladı.

"Görevimi devrediyorum"

Aydın, “İstifa etmiyorum ancak yarınki yönetim kurulu toplantısında görevimi bir başka arkadaşa devrediyorum. Olağan bir süreç” ifadelerini kullandı.

Genel kurul yarın

Öte yandan Hüseyin Aydın'ın kamu bankaları genel kurulu toplantısından hemen önce gelen istifası dikkat çekti.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Hüseyin Aydın'la ilgili şu açıklamayı yaptı:

"15.07.2011 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Hüseyin AYDIN, 26.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulda görevini devredecektir. Genel müdürlük görevinden istifaen ayrılması söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Hüseyin Aydın kimdir?

Hüseyin Aydın, 1959 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nde tamamlayan Hüseyin Aydın, meslek hayatına ise Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunan Hüseyin Aydın, 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu.

Son olarak 15 Temmuz 2011 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Hüseyin Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.