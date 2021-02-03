Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın: Yönetim kurulu üyelerinin maaşı 19.750 TL; kredi kartları limitli

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yönetim kurulu üyelerinin net maaşının 19.750 lira olduğunu, dört maaş da ikramiye aldıklarını açıkladı. BloombergHT’nin yayınına katılan Aydın, limitsiz kredi kartı uygulamasının kaldırıldığını, 9 yönetim kurulu üyesinin kullandığı kartlardan geçen yıl toplam 39.406 lira harcama yapıldığını belirtti.

Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası yönetim kurulu üyelerinin aldığı maaşın sektördeki ortalama maaşın altında olduğunu da kaydetti. Aydın, “Bir banka yönetim kurulu üyesinin attığı imzada sorumluluk süresi 20 yıldır. Eşi ve çocukları da sorumludur. Kredi batarsa zimmet olarak size gelir” dedi.