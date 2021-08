Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'dan Demirören açıklaması: Canlı hesaplarda izleniyor

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TBMM'de yaptığı sunumda Demirören Holding'e verilen krediyle ilgili konuşarak, “Söz konusu firmanın da kredileri an itibarıyla Ziraat Bankası’nda canlı hesaplarda izleniyor ancak şunun altını özellikle çizeyim, bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir” dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2017-2018 yıllarına ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki bankacılık sektörünün şeffaf, kurallar çerçevesinde işlediğini dile getiren Çakar, Demirören Grubu'na sağlanan krediye ilişkin sorulara yönelik şunları kaydetti:

"Ziraat Bankası ticarete, hizmete, enerji sektörüne, inşaata her sektöre kredi verdiği gibi medya sektörüne de kredi verebilir. Söz konusu firma da bu kapsamda kredilendirilmiş olan bir firmadır. Bu firmanın kredileri an itibarıyla Ziraat Bankasında canlı hesaplarda izleniyor. Ancak şunun altını özellikle çizeyim, bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir. Bir kredi işlemidir, her kredi işleminin tabi olduğu bankacılıkta belirlenen kural seti ne ise o kural seti içerisinde biz kendilerine muamele edeceğiz."

Ne olmuştu?

Demirören Holding’e Doğan Medya Grubu’nu satın alırken verilen Ziraat Bankası kredisi, suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarının ardından yeniden gündeme gelmişti.

Sedat Peker, 9’uncu videosunda, Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etmişti.

Peker’in iddiasının ardından ise siyasiler ve kamuoyu, çiftçilere kredileri geri ödeme baskısı yapan Ziraat Bankası’nın, iktidara yakın Demirörenlere neden bu imtiyazı tanıdığını sormuştu.

