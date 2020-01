Ziraat Bankası Genel Müdürü açıklamıştı; New York şubesi neden kapatıldı?

Türkiye’nin hem yurt içi hem yurt dışında en yaygın şube ağına sahip Ziraat Bankası’nın New York şubesi geçtiğimiz günlerde kapatıldı.

Şubenin kapatılması birçok spekülasyonu gündeme getirirken, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın yaklaşık bir yıl önce verdiği mülakatta gerekçe olarak “New York şubesinin çok küçük bir operasyon hacmine sahip olmasını, çok az sayıda müşterinin bulunduğu New York şubesinde bireysel bankacılık yapmalarının mümkün olmamasını, kurumsal operasyonun da artık Londra’ya kaymasını” göstermişti.

Hüseyin Aydın’ın 30 Ocak 2017 tarihinde Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’a verdiği mülakatın ilgili bölümü şöyle:

“Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yurt dışı temsilcilik ve şube ağlarını da yeniden dizayn ettiklerini açıkladı. Ziraat Bankası için bundan sonra önemli bir büyüme alanı paranın merkezi Londra olacak. Aydın, ilave olarak Türk bankalarının umumiyetle off-shore merkezlerinden Bahreyn ve Malta ülkelerini kullandıklarını, Ziraat’in de bu noktada tercihini Bahreyn’den yana kullandığını belirtti.

Rusya’da kurumsal bankacılıkta büyümek istediklerini, Türki Cumhuriyetlerde de ortaklarına ‘ya birlikte büyütelim, ya da büyütecek ortağın çoğunluğu alıp bankayı büyütmesi’ yaklaşımıyla hareket ettiklerini, Gürcistan’da bulanan şubeyi iştirak/ Genel Müdürlük yapısına dönüştürmeyi planladıklarını, Avrupa’da ‘Türk bankası olmayan ülkelerde potansiyel gördükleri ülkelerde yatırım yapabileceklerini ifade etti.

Aydın, şubelerinin bulunduğu Yunanistan, Bulgaristan, Cidde, Irak gibi pazarlarda da rehabilitasyona gidecekleri mesajını verdi. Gelelim bir dönem çok konuşulan New York şubesine. Aydın, aslında New York şubesinde çok küçük bir operasyon hacmine sahip olduklarının altını çizdi. Çok az sayıda müşteriye sahip oldukları New York Şubesinde bireysel bankacılık yapmalarının mümkün olmadığını, kurumsal tarafın ise artık Londra’ya kaydığını işaret ederek 3-5 ay içinde artık New York’a veda edeceklerini, bu konuda süreci başlattıklarını belirtti. ‘Biz Londra’da fırsat görüyoruz. Bir sonraki aşamada ‘Gidersek de Afrika’ya gideriz’ açıklamasını yaptı.”