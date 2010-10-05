-ZİRAAT BANKASI, ELEKTRİK SATIN ALACAK ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Elektrikte serbest tüketici Ziraat Bankası A.Ş, 1 yıl süreyle elektrik enerjisi satın almak üzere ihale açtı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre Banka, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 24866 sayılı Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, toplam 1380 birim için serbest tüketici olarak elektrik enerjisi satın alacak. Kapalı teklif alınmak suretiyle yapılacak olan ihaleye ait şartname, İnşaat Hizmetleri Daire Başkanlığından satın alınabilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, 19 Ekim 2010 tarihinde saat 14.00'e kadar bankaya verilecek. -SERBEST TÜKETİCİ NEDİR?- Yılda en az 100 kilovatsaat elektrik kullanan işletmeler serbest tüketici olabiliyor. Elektrikte serbest tüketici olan aboneler, bulundukları ildeki elektrik dağıtım şirketine bağlı olmaksızın istediği üreticiden elektrik alabiliyor. Elektrik aldıkları üretici ile doğrudan pazarlık yapıp yüzde 10-20 indirim yaptırabiliyor. Serbest tüketiciler bulundukları il dağıtım bölgesine sadece iletim ve dağıtım payı ödüyor. Sistemin arıza ve benzeri sorunları ise yine dağıtım şirketi tarafından karşılanıyor.