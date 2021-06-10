Ziraat Bankası, Demirören’in borcuna karşılık aldığı mahkemelik olan arazileri satmaya çalışmış

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Doğan Medya Grubu’nun iktidara yakın Demirören Grubu’na satışında Ziraat Bankası'ndan çekilen krediyi geri ödemediği yönündeki iddiası tartışılmaya devam ediliyor. Ziraat Bankası'nın, Demirören Holding'in borcuna karşılık aldığı mahkemelik olan arazileri satmaya çalıştığı ortaya çıktı. Araziler için on milyonlarca lira istendiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Eyüpsultan Göktürk Mahallesi Kemer Country’deki arazilerin yüz milyonlarca lira krediye karşılık bankaya devrinin ardından üstelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın söz konusu arazileri imara açan planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişken Ziraat Bankası arazileri sitesinden 20 Şubat 2020’de satışa çıkardı. Toplam 21 arazinin sitede sayfa sayfa ilanı yer aldı. İlanların açıklamalarında arazilerin çoğunluğunun “konut” alanında kaldığı ifade edildi. Araziler için on milyonlarca lira istendi.

Bölge sakinleri ihtarname çekti

Bunun üzerine bölge sakinleri bankaya bir ihtarname çekerek, “Bankanıza ait internet sitesi incelendiğinde söz konusu taşınmazların çoğunlukla konut alanında kalmakta olduğu, bir kısmının ise okul ya da ticaret gibi kullanım haklarına sahip olduğu ifade edilmektedir. Ancak bu bilgiler yanlış olduğu gibi taşınmazları satın almayı düşünebilecek şahıslar yönünden önemli derecede aldatıcı niteliktedir” denildi.

Satışa sunulan arazilerin bulunduğu alanın 1988 yılında Kemer Country Yerleşkesi için hazırlanan bütüncül imar planları kapsamında “Özel Spor Alanı” ve “Yeşil Alan” olarak planlanmış olduğuna dikkat çekilen ihtarnamede alanların günümüze kadar korunduğu anlatıldı. İhtarnamede bakanlığın arazileri konut alanına çeviren imar planına değinilerek bu planlara karşı dava açıldığı ve en son planların yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği vurgulandı.

İhtarnamenin ardından satışlar banka tarafından durduruldu. Kemer Country’de konut sahiplerinin elinde şu an Demirören Holdinge ait olan KEMER Yapı ve Turizm AŞ ile yaptıkları bir taahhütname bulunuyor. Buna göre Kemer yerleşim planında golf alanı belirlenen parsellerde bina yapılmayacağına dair bilgiler yer alıyor.