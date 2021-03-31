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Ekonomi

Ziraat Bankası, Çin'den 400 milyon dolarlık kredi aldı

31 Mart 2021 11:10

Ziraat Bankası, Çin Exim Bank'tan 400 milyon dolarlık kredi temin ettiğini duyurdu

Ziraat Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Çin Exim Bank (The Export Import Bank of China) ile imzaladığı anlaşmayla 400 Milyon dolar tutarında uygun maliyetli kredi alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre; Çin Exim Bank'tan 320 Milyon ABD Doları ve 500 Milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan söz konusu kredi ile yerel paralarla ticaretin artırılması ve geliştirilmesine katkı sağlanacak.

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