Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, İş Bankası'na mevduat sınırı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan dün yaptığı basın toplantısında ABD’de de uygulanan ve bankaların, toplam mevduatın yüzde 10’ununu aşmasına izin verilmeyen sistemin Türkiye’ye de getirilebileceğini söyleyerek, bu konuda ilgi kurumlarla istişarelere başladıklarını açıkladı. Türkiye’de mevduat toplayan bankalara bakıldığında Başbakan Yardımcısı Babacan’ın gündeme getirdiği ‘mevduatta yüzde 10’ kriterini aşan dört banka bulunuyor.Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, şu anda bankacılık sektöründe aktif olarak mevduat toplayan 24 bankadan sadece Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank mevduat pazarındaki payları itibarıyla yüze 10 sınırını aşıyor. Ziraat Bankası’nın 30 Eylül 2009 bilançosuna göre 94.4 milyar lira mevduatı var. İş Bankası 69.2 milyar lira mevduat ile pazarın yüzde 14.3’üne hâkim. İş Bankası’nı 58.1 milyar lira mevduat ve yüzde 12 pazar payı ile Garanti Bankası, 53.4 milyar lira mevduat ve yüzde 11.1 pazar payı ile Akbank izliyor.Bankalara getirilmesi planlanan yeni sınırlamanın sebebi ise bankaların batmak için çok büyük’ (too big to fail) olmasının önüne geçmek.Dünkü toplantıda Babacan, G-20 toplantısında, “finans kuruluşlarının batmasına izin verilemeyecek kadar büyümesine izin verilmemeliydi’’ görüşünü dile getirdiğine işaret ederek, Türkiye’de de benzer uygulamaların yapılabileceğine değindi. Açıklama bankacılara sürpriz olurken, uygulamanın nasıl olacağı henüz netlik kazanmış değil. İsmini vermek istemeyen bankacılar, mevduatı sınırlamak için BDDK’nın şubeleşmenin önüne geçilebileceği de belirtiliyor. Uzmanlar, her hangi bir bölgede belli büyüklüğe ulaşan bir bankanın, eğer mevduat oranı da yüzde 10’u geçmiş ise başka bir yerde yeni şube açtırmayabileceği, bu yolla fazla mevduat toplamasının önüne geçilebileceğini söylüyor.Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan, ABD'nin bankaların toplam mevduatın yüzde 10'undan fazlasını toplamasına izin vermediğini söyleyerek, "Türkiye için de benzer şeyler düşünülebilir. İlgili kurumlarla istişarelere başladık" dedi. ''Reel Ekonomi'deki Son Gelişmeler ve 2009 Yılı Sonu İtibarıyla Yeni Teşvik Sisteminin Uygulama Sonuçları''nı değerlendirdiğibasın toplantısında konuşan Babacan, G-20 toplantısında, ''finans kuruluşlarının batmasına izin verilemeyecek kadarbüyümesine izin verilmemeliydi'' görüşünü dile getirdiklerine de işaret ederek, ''Bundan sonra büyümemeleri için de tedbir almalıyız, görüşünü açıkça dile getirdim” dedi.Mali Kural'la ilgili yasal düzenlemeyi birkaç ay içinde tamamlayıp 2011 Bütçesi'niMali Kural'daki parametrelere göre hazırlayacaklarını söyleyen Babacan, "Bir sonraki senenin bütçesini Mayıs ayında Mali Kural'daki parametreler doğrultusunda hazırlayacağız" diye konuştu.Babacan,Mali Kural ve IMF ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bunlarla ilgili benden bir şey duymadıkça hiçbir şeye güvenmeyin, inanmayın.Sızdırılan haberlerde kasıt, ya da dezenformasyon olabiliyor. IMF ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni bir şey olursa açıklayacağız." dedi. IMF ile mayısta anlaşma olabileceği haberlerini yalanlayan Babacan, AKP MYK'sına ve iş dünyası ile yaptıkları toplantılara dayanılarak yazılan haberlerin "asılsız" olduğunu söyledi.IMF ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Babacan, mayısta anlaşma olacağı yönündeki haberleri yalanladı. Babacan, “Benden bir şey duymadıkça hiçbir şeye güvenmeyin, inanmayın. Yeni bir şey olursa açıklayacağız” dedi.