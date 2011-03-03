-ZİRAAT BANKASI 4 BİN 500 PERSONEL ALACAK ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, ''Bu yıl 4 bin 515 kişiyi aramıza katmayı ümit ediyoruz''dedi. Çağlar, genel müdürlükte düzenlediği basın toplantısında, Banka'nın 2010 yılı faaliyet sonuçlarını açıkladı. 2011 yılında 4 bin 515 kişiyi işe almayı düşündüklerini belirten Çağlar, halen 17 ülkede 76 noktada faaliyet gösterdiklerini, önümüzdeki günlerde 18'inci ülke olarak Kosova'yı ilave edeceklerini ve bu ülkede 2 şube açacaklarını bildirdi. Son 7 yıldır Türkiye'nin en karlı bankası olduklarını belirten Çağlar, 2010 yılında yaklaşık 4,4 milyar lira brüt, yaklaşık 3,7 milyar liralık da net kar elde ettiklerini vurguladı.