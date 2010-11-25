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Ekonomi

ZİRAAT BANKASI 2 BİN 500 KİŞİ ALACAK MALATYA (A.A)

25 Kasım 2010 20:01

-ZİRAAT BANKASI 2 BİN 500 KİŞİ ALACAK MALATYA (A.A) - 25.11.2010 - Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, son 7 yılda 7 bin kişi aldıklarını, önümüzdeki yıl da yine 2 bin 500 civarında personel almayı planladıklarını açıkladı. Can Akın Çağlar, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Karslı ile birlikte Malatya'nın Darende ilçesinde Ziraat Bankası Şubesi'ni ziyaret ederek çalışanlarla konuştular, Somuncu Baba Külliyesi'ne geçerek burada Darende Tanıtım Merkezi'nde incelemelerde bulundular. Gazetecilerin bankaların yeni alacağı personellerle ilgili sorularını da yanıtlayan Can Akın Çağlar, her yıl 2 bin 500 kişi aldıklarını, son 7 yılda 7 bin personel istihdam ettiklerini söyledi. Çağlar, ''Şu anda mülakatları devam eden bin dolayında arkadaşımız aramıza katılacak. Önümüzdeki yıl da yine 2 bin 500 civarında personel almayı planlıyoruz. Bu Ziraat Bankası için büyüme sürecinde olması gereken bir rakamdır'' diye konuştu. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Karslı da Darende ilçesini ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Karslı ve Çağlar'ın iş adamlarıyla görüşmek ve Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır'la fikir alış verişinde bulunmak üzere Malatya'ya geldiklerini kaydetti. Çağlar ve beraberindeki heyete Darende Belediye Başkanı İsa Özkan da eşlik etti.

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