Ziraat Bankası 1250 kişi alacak

T24- Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, 2010 yılında yıl bin 500 kişiyi işe aldıklarını belirterek Eylül veya Ekim ayında bin 250 kişi daha alacaklarını açıkladı.



Can Akın Çağlar'ın verdiği bilgiye göre, bin kişi memur, diğerleri ise bankacılık okulu ve müfettişlikle ilgili departmanlar için alınacak.



KPSS şartını kaldıran Ziraat Bankası, şubelerinde personelin çalıştığı ekranda sınava girilen ve sınavdan 10 dakika sonra sonuçların öğrenildiği, 70 ve üzeri puan alanların mülakata çağrıldığı yeni sınav sistemini uyguluyor.



Can Akın Çağlar, önümüzdeki yıllarda internet üzerinden sınav yapmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Çağlar, internet üzerinden yapılacak sınavın Türkiye'de bir ilk olacağını vurguladı.



Bir gazetecinin, ''İnternet kafede oturup, soruları arkadaşına çözdürürse'' sözleri üzerine Çağlar, sınavdan sonra mülakat yapılacağını, giren kişinin yeterli becerisi yoksa bunun mülakatta ortaya çıkacağını aktardı.



Birçok kişinin Ankara, İstanbul gibi sınav merkezlerine gelip sınava girmenin zorluğunu yaşadığını anlatan Çağlar, ''O yüzden KPSS icat edildi. Özel sektör KPSS'ye itibar etmiyor. Daha çok kamu personeli alınıyor'' dedi.



Çağlar, 2003'te yükselme sınavı yaptıklarını, birkaç sınav merkezi oluşturduklarını, sınavın maliyetinin bugünkü rakamlarla 4,5 milyon lira olduğunu belirterek, bugünkü sistemin donanım, yazılım vs dahil 247 bin liraya mal olduğunu anlattı.



Manchester Business School ile yapılan işbirliğiyle ilgili de bilgi veren Genel Müdür Çağlar, Bankacılık Okulu'na aldıkları kişilerin 4 ay burada, 4-6 ay arasında da İngiltere'de eğitim göreceklerini söyledi. Çağlar, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'na girenlerin aynı zamanda İngiltere'de master yapmış gibi diploma alacaklarını belirtti.