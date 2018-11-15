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Spor

Ziraat Bankası - Luboteni Ferizaj: 3-0

ANKARA (DHA) SALON: Seyrantepe HAKEMLER: Bojan Brlas, Anna Niedbal ZİRAAT BANKASI: Ghaemi, Koray, Finger, Enes, Vahit Emre, Jovovic, Volkan (L) (Kemal, Selim, Ümüt (L), Yunus Emre, Kazemi) FERİZAJ: Rexhepi, Bytyqi, Tavares Maciel, Xhemshiti, Ajeti, Aghrb

15 Kasım 2018 00:59

ANKARA (DHA)

SALON: Seyrantepe
HAKEMLER: Bojan Brlas, Anna Niedbal
ZİRAAT BANKASI: Ghaemi, Koray, Finger, Enes, Vahit Emre, Jovovic, Volkan (L) (Kemal, Selim, Ümüt (L), Yunus Emre, Kazemi)
FERİZAJ: Rexhepi, Bytyqi, Tavares Maciel, Xhemshiti, Ajeti, Aghrbi, Drenogllava (L) (Arapi, Elezi)
SETLER: 25-15, 25-18, 25-10
SÜRE: 63 dakika (22, 23, 18)

2019 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Ziraat Bankası, 2\'nci tur rövanş maçında Kosova’nın Luboteni Ferizaj takımını 25-15, 25-18 ve 25-10‘luk setlerle 3-0 mağlup ederek adını 16’lı Finaller Turu’na yazdırdı.

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