Ziraat Bankası - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

İZMİR, (DHA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen İzmir Voleybol Turnuvası’nın ilk maçında Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yenmeyi başardı. Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Ziraat Bankası ilk seti 25-16 kazanıp 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine geçit vermeyen Ankara temsilcisi, 25-20’lik sonuçla skoru 2-0’a getirdi. Başa baş geçen üçüncü seti 26-24 alan İstanbul BŞB durumu 2-1 yaparken, dördüncü seti 25-22’lik sonuçla kazanan Ziraat Bankası parkeden galibiyetle ayrıldı.

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