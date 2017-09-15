T24 LogoT24 Logo
Spor

Ziraat Bankası - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

İZMİR, (DHA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen İzmir Voleybol Turnuvası’nın ilk maçında Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yenmeyi başardı

15 Eylül 2017 21:09

İZMİR, (DHA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen İzmir Voleybol Turnuvası’nın ilk maçında Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yenmeyi başardı. Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Ziraat Bankası ilk seti 25-16 kazanıp 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine geçit vermeyen Ankara temsilcisi, 25-20’lik sonuçla skoru 2-0’a getirdi. Başa baş geçen üçüncü seti 26-24 alan İstanbul BŞB durumu 2-1 yaparken, dördüncü seti 25-22’lik sonuçla kazanan Ziraat Bankası parkeden galibiyetle ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASpor Yazarları Derneği TSYDVoleybol TurnuvasınınZiraat BankasıBüyükşehir BelediyesporuAtatürk Voleybol SalonundaAnkaraBaşaBŞBBankasıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24