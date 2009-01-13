Zir Vadisi'ndeki kazı sona erdi

İlk kazıda adeta bir cephanelik bulundu

Tarihi eser engeli



Kazılar yeniden başladı

Jeoradarla kazıya devam

İlk kazıda cephane bulunmuştu



Yenikent Zir Vadisi’nde toprak altını görüntüleyen jeoradarla yapılan kazı çalışmaları sona erdi. Kazılarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.Ergenekon soruşturması kapmasında aranırken kayıplara karışan ve dün teslim olan Yarbay Mustafa Dönmez'in evinde ele geçerilen kroki üzerine Yenikent Zir Vadisi'nde dün başlatılan kazılara bu sabah da devam edildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenikent jandarma ekipleri, kazı yapılacak yeri emniyet şeridiyle çevirdi ve çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı polislerin de görev aldığı kazılar, saat 10.00 itibarıyla başlatıldı.Kazı çalışması yapılacak yerin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığında görevli Yarbay Mustafa Dönmez'in ajandasındaki krokiden belirlendiği öğrenildi. İş makineleriyle yapılan kazının gerçekleştirildiği alana giden yolda önlem alan jandarma trafik ekipleri basın mensuplarının bölgeye girmesine izin vermedi. Kazı alanında yalnızca Anadolu Ajansı ve TRT çekim yapabildi.Polis ekipleri ve jandarma gözetiminde iş makineleriyle gerçekleştirilen kazı çalışmasına, bölge SİT alanı olduğu gerekçesiyle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden bir yetkili de katıldı.Kazı çalışması sürerken toprak bir testi bulundu. Müze yetkilisi, çalışmayı yönlendiren Cumhuriyet Savcısı'na bölgenin SİT alanı olması nedeniyle kazı sırasında herhangi bir tarihi esere zarar verilebileceğini söyledi.Bunun üzerine kazı çalışmasına bir süreliğine ara verildi. Bu sırada alana getirilen iki köpeğe arama yaptırılmaya başlandı. Cumhuriyet Savcısı, kazı çalışmasına devam edilebilmesi için Anıtlar Yüksek Kurulu'na yazı gönderdi. Bulunan testinin ise arkeolojik açıdan inceleneceği belirtildi.Bölgenin SİT alanı olması nedeniyle bir süreliğine durdurulan kazı çalışmalarına kazma ve kürek yardımıyla yeniden başlandı. Anıtlar Yüksek Kurulu'nun verdiği izinle iş makinelerinin çalışması ise durduruldu. Bölgede dedektörler ve köpeklerle hassas arama yapılırken, ASKİ'ye bağlı bir kamyon da kazı alanına gönderildi.Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarına, Ankara Üniversitesi'nden toprak altını görüntüleyebilen ve röntgen çekme özelliklerine sahip jeoradar denilen bir aletin getirilmesiyle devam edildi. Söz konusu aletle kazı alanının zemini ve toprağın altı detaylı bir aramadan geçirildi. Akşama kadar süren incelemeye saat 17:00'de son verildi. Jeoradarla yapılan araştırma sonucu toprak altında herhangi bir bulguya rastlanmadı.Sincan Yenikent'te Zir Vadisi olarak bilinen mevkide bulunan metruk bir evin bahçesinde yapılan kazılarda dün 10 kg plastik patlayıcı, 15 savunma tipi el bombası, 10 taarruz tipi el bombası, 9 sis bombası, 9 göz yaşartıcı bomba, 12 bubi tuzağı bombası, 15 tüfek bombası, 800’den fazla G-3 mermisi, 500 bixi mermisi, Aydınlatma fişekleri, Kaleşnikof mermileri, Lav silahı mermileri ele geçirilmişti.