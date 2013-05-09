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Dünya

Zıpkınla ağzından vuruldu

Doktorlar, eğer zıpkın 1 santimetre daha ilerleseydi Rosa’nın hayatını kaybedeceğini belirtti

09 Mayıs 2013 14:41

Brezilya’da bir kadın eşi tarafından yanlışlıkla ağzından zıpkınla vuruldu. 28 yaşındaki kadın mucizevi bir şekilde kurtuldu.

Brezilyalı yetkililer, 28 yaşındaki Elisangela Borborema Rosa’nın ağzından zıpkınla vurulduğunu ancak ölümcül yaralanmadan sağ salim kurtulduğunu bildirdi.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Rio de Janeiro Sağlık Dairesi, Rosa’nın eşi silahını temizlerken bir anda zıpkının fırladığını açıkladı. Ağzından giren zıpkın Rosa’nın boynuna saplandı. Rosa, hastanede girdiği ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlattı.

Doktorlar, eğer zıpkın 1 santimetre daha ilerleseydi Rosa’nın hayatını kaybedeceğini belirtti.

Polis, olayın bir kaza sonucu gerçekleştiğini düşünüyor. Soruşturmaya devam eden polis, Rosa’nın bilinci açıldığında tekrar sorguya başlayarak olayı aydınlatacak.

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