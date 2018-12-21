"Zinhar böyle bir şey yok; bu sadece Kılıçdaroğlu'nun arzusu"

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Binali Yıldırım adaylıktan vazgeçerse hiç şaşırmayın" sözlerini değerlendirdi. Yılman, "Zinhar böyle bir şey yok" diyerek, "Bu sadece Kılıçdaroğlu'nun arzusu" ifadesini kullandu.

Kılıçdaroğlu, gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtlarken, "En başından beri Ankara Büyükşehir Belediyesi için Mansur Yavaş'ı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için Ekrem İmamoğlu'nu düşündüğünü" söylemişti. CHP lideri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım için "Adaylıktan vazgeçerse hiç şaşırmayın" ifaesini kullanmıştı.

Yılman'ın "Kılıçdaroğlu öyle olmasını istiyor ama ol-ma-ya-cak!" başlığıyla (21 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün öğlen saatlerine doğruydu…

CHP’li bir kaynağımdan gelen, “Duydun mu bomba haberi? Binali Yıldırım vazgeçmiş İstanbul adaylığından!” mesajını okur okumaz; “Yok öyle bir şey! Kim söylüyor ise sallıyor!” cevabını verdim.

“Kemal Bey sallamaz” dedi o da. Sonra konu ile alakalı haberin linkini yolladı.

Haberde yazılanları okuyunca gördüm ki, “Sallıyor” diyerek günahını almışım CHP Genel Başkanı’nın. Çünkü Kılıçdaroğlu, “Binali Yıldırım aday olmaktan vazgeçti” filan demiyor.

“Adaylıktan vazgeçerse hiç şaşırmayın!" diyor.

Bu arada günahını aldım diyorum ama esasında ben almadım. CHP’li kaynağım aldırttı. Çünkü attığı ilk mesajda doğrudan Yıldırım’ın adaylıktan vazgeçtiği yazıyordu.

Hülasa… O yanlış okuduğu ya da okuduğunu yanlış anladığı için böyle bir karışıklık oldu ama baktım ki sonradan Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri bayağı gündem olmuş sosyal medyada.

Birçok insan ciddi ciddi Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığından vazgeçip, geçmeyeceğini sorguluyor, merak ediyor.

Ben o merakları gidereyim hemen.

Zinhar böyle bir şey yok değerli okurlarım.

Bu sadece Kemal Bey’in arzusu, içinden geçen niyeti.

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