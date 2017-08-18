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Spor

Zinedine Zidane'ın durdurulamaz yükselişi: 590 günde 7; 13 maçta 1 kupa!

Fransız teknik adam, Real Madrid ile 90 maçta yalnızca 7 mağlubiyet aldı

18 Ağustos 2017 13:30

Eski efsane futbolcu ve Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Real Madrid'in çalıştırıcılığını yaptığı 590 günde 7 kupa alma başarısı gösterdi. Zidane yönetiminde 90 maça çıkan eflatun-beyazlılar, 13 maçta 1 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Real Madrid'in Zidane ile kazandığı kupalar şöyle: 1 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 Dünya Kulüpler Kupası.

Yalnızca 7 kez yenildi

Madrid ekibi Zidane yönetiminde 90 maça çıkarken, bu maçlarda 69 galibiyet, 14 beraberlik alırken yalnızca 7 kez mağlup olarak 221 puan topladı. 45 yaşındaki Fransız teknik adamla 257 kez rakip fileleri havalandıran Real Madrid, kalesinde 96 gol gördü.

Futbolculuğundan bile parlak

Profesyonel futbol hayatını sürdürdüğü zamanda oyunuyla taraflı-tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Zinedine Zidane, 2001-2006 sezonları arasında giydiği Real Madrid formasıyla efsane 'Los Galacticos' kadrosunda 6 kupa kazanabilmişti. Fransız futbol adamı, 19 aylık çalıştırıcılık kariyerinde eflatun-beyazlı takımda şimdiden 7 kupayı müzesine götürdü.

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