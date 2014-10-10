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Spor

Zinedine Zidane için suç duyurusu

İspanya Teknik Direktörler Ulusal Merkezi, Zinedine Zidane'ın, antrenörlük lisansına sahip olmadan takım çalıştırdığından ötürü yasal işlem başlattı

10 Ekim 2014 22:01

İspanya Üçüncü Lig takımlarından Real Madrid Castilla'nın teknik direktörlğünü yapan Fransız Zinedine Zidane için uygun teknik direktörlük lisansına sahip olmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, İspanya'daki Teknik Direktörler Ulusal Merkezi Başkanı Miguel Galan, İspanya Futbol Federasyonu Teknik Direktörler Komitesi'ne yaptığı suç duyurusunda, Zidane'nin 3 ay görevinden alınmasını talep etti.

Teknik Direktörler Komitesi'nin avukatı Alberto Perez Calderon, teknik direktör Zinedine Zidane ve yardımcısı Santiago Sanchez Martin'in lisansız olarak teknik direktörlük yaptıkları için takım çalıştırmamalarını istedi.

Zidane ve Sanchez ile ilgili 3 aylık ceza talebi lig maçlarından sorumlu komiteye sunudu. Real Madrid Castilla Kulübü'nün itiraz veya savunma için 10 günlük süresi bulunduğu belirtildi.

İspanya'da, 2010 yılında San Roque de Lepe Takımı Teknik Direktörü Alejandro Ceballos, takımı lisanssız çalıştırdığı için 6 ay görevden men cezası almıştı.

 

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