T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zincirlikuyu'daki dev proje için soru önergesi

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin CHP'li üyesi avukat Taner Kazanoğlu, Beşiktaş Zincirlikuyu'da yapımına devam edilen "Çiftçi Towers" adlı iki kulenin yer aldığı 45 katlı rezidans ve AVM projesinin imara ay

13 Mart 2018 16:38

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi\'nin CHP\'li üyesi avukat Taner Kazanoğlu, Beşiktaş Zincirlikuyu\'da yapımına devam edilen \"Çiftçi Towers\" adlı iki kulenin yer aldığı 45 katlı rezidans ve AVM projesinin imara aykırı olduğunu iddia etti. Çiftçiler Holding\'den yapılan açıklamada ise inşaatın yasalara ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek, \"Mevzuattan kaynaklanan haklarımızın ötesinde iddia edildiği gibi, meri imar planı dışında bir imalat yapılması söz konusu değildir\" denildi.

İBB\'nin CHP\'li Meclis Üyesi Taner Kazanoğlu, Zincirlikuyu\'da yapımına devam edilen Çiftçi Towers adlı proje hakkında dün soru önergesi verdi. Kazanoğlu önergesinde, \"Son iki ay içerisinde ekte sunduğum resimde görüldüğü gibi projesine, plan notlarına ve ruhsata aykırı şekilde imalatlar yapılmış mıdır? Plan notlarında \'avam projeler İBB tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır\' ibaresi bulunduğundan dolayı bu yapı ile ilgili İBB tarafından herhangi bir tadilat projesi onaylanmış mıdır? Tadilat projesi onaylanması yönünde yüklenicinin veya arsa sahibinin tadilat projesi talebi var mıdır?\" ifadelerine yer verdi.

 ÇİFTÇİ TOWERS: İMAR PLANI DIŞINDA İMALAT YAPILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Öte yandan Çiftçiler Holding tarafından  yapılan açıklamada şöyle denildi: \"Kökleri cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Çiftçiler Holding; otomotiv, inşaat, enerji ve denizcilik olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Türkiye ekonomisinin önemli gruplarından biridir. Bugüne kadar tüm faaliyetlerinde olduğu gibi Çiftçi Towers projesinde de yasalara ve mevzuata harfiyen uygun hareket etmiştir. Mevzuattan kaynaklanan haklarımızın ötesinde iddia edildiği gibi, meri imar planı dışında bir imalat yapılması söz konusu değildir.\"

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KAYADHABüyükşehir BelediyesiMeclisiTaner Kazanoğlu Beşiktaş ZincirlikuyuTowers"AVMHoldingCHP MeclisTaner Kazanoğlu ZincirlikuyuTowersKazanoğluPlanTadilatTOWERSPLANI DIŞINDAYAPILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24