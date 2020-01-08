Zorlu AVM'de bulunan kafenin çatısı çöktü

İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan Zorlu AVM'de bir kafenin çatısı çöktü. Yaralılar olduğu öğrenildi.

Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

"İlgili alan tahliye edildi, yaralılar hastanelere götürüldü"

Zorlu Gayrimenkul Yönetimi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Ekiplerimizin hızla müdahalesinin ardından ilgili alan tahliye edilmiş, yaralananlarla ilgilenilerek kontrol amaçlı çevre hastanelere götürülmüştür" denildi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Zorlu Center'da bugün saat 15.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle Meydan Katı ortak alanın bir bölümünde asma tavan düşmesi meydana gelmiştir.

"Ekiplerimizin hızla müdahalesinin ardından ilgili alan tahliye edilmiş, yaralananlarla ilgilenilerek kontrol amaçlı çevre hastanelere götürülmüştür. Gelişmeler paralelinde kamuoyu ile bilgi paylaşmaya devam edeceğiz."