-ZİNCİRLİ EYLEMDE 6 GÖZALTI BERGAMA (A.A) - 20.09.2010 - Allianoi Antik Kentinin üzerinin kumla kapatılması çalışmalarını protesto etmek amacıyla kendilerini antik kentte vince zincirleyen Doğa Derneği üyesi 6 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Antik kentte geniş güvenlik önlemi alan jandarma, aralarında Doğa Derneği Başkanı Güven Eken'in de bulunduğu 6 kişinin zincirlerini keserek, gözaltına aldı. Doğa Derneği üyesi bir grup, sabah saatlerinde Allianoi Antik Kentine girerek, antik kentin kumla kapatılmasını protesto etmek amacıyla kendilerini vince zincirlemişti.