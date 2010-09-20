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ZİNCİRLİ EYLEMDE 6 GÖZALTI BERGAMA (A.A)

20 Eylül 2010 13:40

-ZİNCİRLİ EYLEMDE 6 GÖZALTI BERGAMA (A.A) - 20.09.2010 - Allianoi Antik Kentinin üzerinin kumla kapatılması çalışmalarını protesto etmek amacıyla kendilerini antik kentte vince zincirleyen Doğa Derneği üyesi 6 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Antik kentte geniş güvenlik önlemi alan jandarma, aralarında Doğa Derneği Başkanı Güven Eken'in de bulunduğu 6 kişinin zincirlerini keserek, gözaltına aldı. Doğa Derneği üyesi bir grup, sabah saatlerinde Allianoi Antik Kentine girerek, antik kentin kumla kapatılmasını protesto etmek amacıyla kendilerini vince zincirlemişti.

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