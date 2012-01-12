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Zincirleme trafik kazası: 1 öldü 18 yaralı AFYONKARAHİSAR (A.A)

12 Ocak 2012 09:28

-Zincirleme trafik kazası: 1 öldü 18 yaralı AFYONKARAHİSAR (A.A) - 12.01.2012 - Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Bilal Yıldırım yönetimindeki 34 TM 3356 plakalı yolcu otobüsü, Dinar-Denizli karayolunun 20. kilometresinde, Sinan Özsaraç idaresindeki 51 HC 037 plakalı tıra çarptı. Yolcu otobüsüne de henüz sürücüsü ve plakalı belirlenemeyen bir kamyon çarptı. Kazada otobüs sürücüsü Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, otobüs yolcularından 18'i yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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