Zincirleme krediyle 32 haneli köy icralık; "Babam bana, ben yeğenime kefil oldum!.."

Uşak'ta, Düzkışla Köyü sakinleri çektikleri krediyi ödeyemeyince 36 haneli köyün 32’sine icra geldi. İcra borçları yüzünden bankalara 300 bin lira borçlanan Mustafa Şimşek, 2010’da nohut ekmek yapmak için tarım kredisi çektiğini söyledi ve "Babam bana kefil, ben de yeğenime kefil oldum" diye konuştu.

Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Düzkışla Köyü sakinleri farklı bankalardan tarım kredisi çekti. Taksitleri ödeyemeyince de birbirlerini kefil göstererek, yeni kredi aldılar. Ancak o kredileri de geri ödeyemediler. 36 haneli köyün 32’sine icra geldi. Arazilerin birçoğu bankalar tarafından satışa çıkarıldı. Toplam borç 1.5 milyon TL’yi buldu.

Pişman oldular ama...

Köylüler çektikleri kredinin pişmanlığını yaşarken elde avuçta bir şey kalmadığı için ödemeler için kara kara düşünüyor. Köy Muhtarı Alpay Duman, 2006-2008 arasında daha çok tarımsal kredi olmak üzere çeşitli sebeplerle, farklı tarihlerde kredi çektiklerini söyledi. Tarım ve hayvancılık yapmak için çektikleri kredilerle tarlaya, hayvana yatırım yaptıklarını belirten muhtar, “Ama paralar geri kazanç olarak cebimize dönmedi. Köyümüz dağlık, arazimiz, suyumuz az, kuraklık var. Çevre köylerde şap hastalığı olduğu için hayvancılık da yapamıyoruz. Ektiğimiz ürünler çürüyor. Taksitlerimizi ödeyemez hale gelince de bu hallere düştük” dedi. Köy sakinlerinin kredi taksitlerini ödeyemeyince bu kez başka bankalardan kredi çekmeye başladığını anlatan Duman, “Zincirleme bir şekilde birbirimize kefil olduk. Annem, babam bana, ben arkadaşıma kefil oldum. Arkadaşım öldü, onun borcu benim üstüme kaldı. Annem ve babam da bana kefil oldu, benim borcum da onların üstüne kaldı, evleri icralık oldu” diye konuştu.

3 ayrı bankadan kredi

İcra borçları yüzünden bankalara 300 bin lira borçlanan Mustafa Şimşek, 2010’da nohut ekmek yapmak için tarım kredisi çektiğini söyledi ve şunları anlattı:

"Babam bana kefil, ben de yeğenime kefil oldum. Yeğenim taksitlerini ödeyemedi. Onun borçları benim üstüme kaldı. Benim de işlerim kötü gidince, borçlarım babamın üstüne kaldı. Borçları kapatabilmek için 3 ayrı bankadan kredi çektim. Şu an perişan bir durumdayım."