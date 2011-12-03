T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zincirleme kazaya 50 araç karıştı İSTANBUL (A.A)

03 Aralık 2011 12:19

-Zincirleme kazaya 50 araç karıştı İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Büyükçekmece'de meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği zincirleme trafik kazasına yaklaşık 50 araç karıştı. TEM Otoyolu Karaağaç mevkisindeki Karasu Viyadüğü üzerinde yaklaşık 50 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılan çok sayıda yaralı da tedavi altına alındı.  Yolun yaklaşık 3 kilometrelik bölümüne yayılan kaza alanında sağlık ve itfaiye ekiplerince araçlara sıkışan olup olmadığı araştırıldı.  İtfaiye ve polis ekipleri de çekiciler vasıtasıyla hasarlı araçları kaldırarak, yolu trafiğe açmaya çalışıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24