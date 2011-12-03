-Zincirleme kazaya 50 araç karıştı İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Büyükçekmece'de meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği zincirleme trafik kazasına yaklaşık 50 araç karıştı. TEM Otoyolu Karaağaç mevkisindeki Karasu Viyadüğü üzerinde yaklaşık 50 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılan çok sayıda yaralı da tedavi altına alındı. Yolun yaklaşık 3 kilometrelik bölümüne yayılan kaza alanında sağlık ve itfaiye ekiplerince araçlara sıkışan olup olmadığı araştırıldı. İtfaiye ve polis ekipleri de çekiciler vasıtasıyla hasarlı araçları kaldırarak, yolu trafiğe açmaya çalışıyor.