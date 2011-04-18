-ZİNCİRLEME KAZADA YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ KIRIKKALE (A.A) - 18.04.2011 - Kırıkkale-Ankara karayolunda iki yolcu otobüsü ve bir tankerin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 24 kişinin kimlikleri belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Irmak beldesi yakınlarında Ankara'dan Kırıkkale yönüne giden Hayrettin Vural yönetimindeki 40 DF 403 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamette giden Nihat Elçi idaresindeki 33 NBZ 25 plakalı tanker ve Yakup Özan idaresindeki 34 ZZ 899 plakalı yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen otobüs sürücüsü Hayrettin Vural ile yolculardan Benran Yavuz, Ayşe Sönmez ve Ferhat Köksalan ile diğer yaralılar Ahmet Efe Karaoğlu, Nahide Genel, Nurbahar Yeniöğren, Betül Koç, Meliha Karagöz, Sinan Doğan, Zeynep Bilaloğlu, Süleyman Çakır, Hacı Ömer Sönmez, Emrah Ozan Yıldırım ve Uğur Güner Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hızır Demirel, Enfal Sarı, Ömer Sarı, Kevser Kaman, Bekir Cem Tonga, Necla Öz, Özge Kalander, Emine Selçuk ve Semra Selçuk ise Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu arada, kaza nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapanan Kırıkkale-Ankara karayolu, trafiğe açıldı. Öte yandan, kazadan yara almadan kurtulan yolcuların, başka otobüslerle gidecekleri yerlere gönderildiği öğrenildi.