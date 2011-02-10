-ZİNCİRLEME KAZA BU KEZ KARTAL'DA İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - Kartal'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kartal Sahil Yolu Sanayi Caddesi'nde Pendik istikametine giden Güngör Yılmaz yönetimindeki 42 YF 53 plakalı kamyon, Kumcular mevkisinde Kartal istikametinde seyreden Yusuf Sevindik yönetimindeki 34 M 2388 plakalı minibüse çarptı. Seyir halindeki minibüs, o sırada kırmızı ışık yanması nedeniyle duran Murat Karabulut'un kullandığı 34 SAF 86 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kazada, minibüsün yolcularından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Muhasebe Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Emre Kılıç (22) hayatını kaybetti, kuzeni Ruşen Cihan Buğday (20), Onur Alemdar (20), Mustafa Kaynarcı (36), minibüs sürücüsü Sevindik ve otomobilin sürücüsü Karabulut yaralandı. Olay yerine gelen Kılıç'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralılar, kaldırıldıkları Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü Güngör Yılmaz, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Kazada yaralanan Yılmaz, tedavisi için aynı hastaneye götürüldü. Yılmaz'ın, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.