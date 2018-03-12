T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zincirle bağladığı köpeği otomobiliyle koşturdu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da otomobildeki kimliği belirsiz kişi, boynunda demir zincir tasma olan köpeği, uzun süre koşturdu

12 Mart 2018 16:12

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da otomobildeki kimliği belirsiz kişi, boynunda demir zincir tasma olan köpeği, uzun süre koşturdu. Otomobilin yanında koşan köpeği görenler, araçtakilere tepki gösterdi.
Eyyübiye Mahallesinde meydana gelen olayda, hareket halindeki 06 GDH 12 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kişi, köpeği araca bindirmeyip boynundaki demir zinciri camdan tuttu. Araç ilerlerken, köpek de koşmaya çalıştı. Aracın yanında koşan köpeği gören vatandaşlar, olayı cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Vatandaşlar, köpeği otomobilin yanında boynunda zinciriyle kilometrelerce koşturan sürücü ve yanındaki kişiye tepki gösterdi. Ara sokaklarda gözden kaybolan sürücünün peşinden koşan köpeğin zaman zaman boynundaki zincir dolayısıyla zor anlar yaşadığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAOtomobilinEyyübiye MahallesindeGDHAraçAracınVatandaşlarAraFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24