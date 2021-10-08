Zincir marketlerin toplam şube sayısı 10 binlere ulaştı

Son dönemlerde gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili tartışma konusu olan zincir marketlerin şube sayısı da artmaya devam ediyor.

2016 yılında mağaza sayıları 4 binde olan zincir marketler 2021’de 10 binlere ulaştı.

Türkiye’de gıda perakendeciliğinin devleri olan zincir marketler mağaza sayılarını her geçen yıl artırmayı sürdürüyor.

Söz konusu marketler yıllar içerisinde mağaza adetlerini de yükseltiyor. 2016 yılında Türkiye genelinde 3 bin mağazayla hizmet veren ŞOK market, bugün 8 bin 145 noktada bulunuyor.

Bir başka zincir marketlerden BİM 2020 yılını yurtiçinde 123'i File olmak üzere 8 bin 530, yurtdışında (Fas ve Mısır) 835 olmak üzere toplam 9 bin 365 mağaza ile kapattı. Ağustos 2021'de Türkiye'de 9 bin 274 BİM mağazasına ulaştı, yurtdışı mağaza sayısı da 872 oldu.

Aynı yıllar içerisinde 5 bin 389 mağazası bulunan A101, 2021’de 10 bin 150 şubeye ulaştı.

Diğer bir zincir market CarrefourSA'nın da ülke genelinde 720 marketi bulunuyor.

Kooperatif Market 4 yılda 483 şube açtı

Gıda enflasyonunu dengelemek maksadıyla 2017 yılında ilk mağazasını açan Tarım Kredi Kooperatif marketinin, 47 il 227 ilçede 483 mağazası bulunuyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin açıklamasına göre 2020 yılsonuna kadar 710 şubeye ulaşılması hedefleniyor. (İHA)