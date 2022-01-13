Zincir marketlere yeni düzenleme yolda: Tütün ürünleri, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yasaklanacak

Küçük ve orta ölçekli esnafın rekabette zorlandığı zincir marketlere ilişkin yeni kriterler belirlendi. Bir türlü yasalaştırılamayan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Taslağı, acil talepleri karşılayacak şekilde birkaç maddelik torba teklif hâlinde Meclis’e sunulacak. Hazırlanan torba teklifle 1.500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere zincir gıda marketlerinde tütün ürünleri, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yasaklanacak. Züccaciye, tekstil ürünleri gibi mallarda ise marketlerin büyüklüklerine göre yasak getirilecek.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken geçen günlerde, zincir marketlere ekmek ve sigara satılması yasağı getirilmesini talep etmişti. AKP’nin hazırladığı torba teklifle, özellikle zincir marketlerde satılamayacak ürünler belirlenecek. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, AKP ekonomi kurmayları, “Sektör temsilcileri öncelikle bu taleplerinin karşılanmasını istiyor. Artık esnaf, zincir marketlerle baş edemiyor. Rekabet edemiyorlar. Çünkü zincir marketler gidip tarladan ürünü alıyor; aracı yok, getirip rafta satıyor. Veya mesela bir süt fabrikası ile anlaşıyor. ‘Sadece bana üreteceksin’ diyor. Fiyatı belirliyor. Üretim sadece o market zinciri yapılıyor. Üretici de bir anlamda bunlara mahkûm oluyor. Küçük esnaf ise aracılardan alıyor. Nasıl rekabet edecek? Her sektör etkileniyor, zincir market elektronik eşya satıyor, karşı dükkânda aynı ürünleri satan esnaf etkileniyor. Bunlara izin verilmeyecek” dedi.

Hazırlanan torba teklifle belli ürünler için satış yasağı getirilmesinin ‘serbest ticareti engelleyeceğine’ yönelik eleştirilere karşı AK Parti kurmayları “Devletin vatandaşını, özellikle korunmaya ihtiyacı olan kesimleri gözetmek gibi bir sorumluluğu var. Sınırlama ve kriter koyabilir. Bu serbest ticarete uygun olmayan bir durum olmaz. Bazı ürünlerde satış kıstası olacak. Cep telefonu, beyaz eşya ve sigara, özellikle bunlar her yerde satılamayacak. 100 metrekarelik yerde buzdolabı satıyor. Bunu yapamayacak. Ama 5 bin metrekarelik bir alan varsa belli ürün gamları olabilecek. Ama burada bakıyorsunuz, zincir marketlerin en büyüğü 400 metrekaredir. Buralarda kesinlikle ürün sınırlamaları olacak” değerlendirmesini yaptı.