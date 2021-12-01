Zincir marketlerden poşet fiyatına yüzde 100 zam talebi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında uygulanacak poşet fiyatları görüşmek üzere konunun taraflarıyla toplantı düzenledi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, plastik poşet fiyatlarının 2022 yılında yüzde 100 zamlanarak 50 kuruşa satılmasını talep eden zincir marketler söz konusu fiyat artışında ısrarcı oldu.

"Zincir marketlerin zam talebini doğru bulmuyoruz"

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, zincir marketlerin zam talebine tepki gösterdi.

Eroğlu, "Marketlerin 25 kuruşun az olduğu görüşüne katılmıyoruz. Bunu söyleyenler ancak bugün bir ekmeğin fiyatını ve asgari ücreti bilmeyenler olabilir. PAGEV olarak, zincir marketlerin zam talebini doğru bulmuyoruz. Zincir marketler, poşet üzerinden para kazanmak yerine 2019 yılından önce olduğu gibi poşet parasını kendi bütçesinden karşılamalı. Aksi halde özellikle geçim dergi çeken dar gelirli vatandaşın sırtındaki yük ağırlaşmış olur" dedi.