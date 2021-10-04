Zincir marketlerde kredi dönemi: Tepkilerin ardından gıda ürünleri için başlatılan kampanyalar iptal edildi

Son dönemde tartışmaların odağında yer alan zincir marketlerde alışveriş kredisi verilmeye başladı. ING Bank, Migros müşterilerine elektronik ürünler için 20.000 TL'ye kadar, Fibabanka ise CarrefourSA müşterilerine 40.000 TL'ye kadar faizsiz kredi sunuyor. Gıda ürünleri için başlatılan kredi kampanyaları ise iptal edildi.

Son haftalarda gıda fiyatları ve market zincirlerin ekonominin en fazla tartışılan konularından birisi oldu.

Fibabanka CarrefourSA müşterilerine kredi vermeye başladı. CarrefourSA internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fibabanka, CarrefourSA mağazalarından yapılacak teknolojik ürün alışverişlerine özel faizsiz kredi veriyor. Banka söz konusu ürünle 400 TL ile 40.000TL arasında kredi kullanma ve 18 aya varan vade imkanları sunuyor. Kredi için SMS ile başvuruluyor, onay alındıktan sonra söz konusu miktar CarrefourSA mağazalarında harcanabiliyor.

4 taksitte ödeme imkânı getirilen kredinin hangi alışverişleri kapsamadığı ise şöyle tanımlanmıştı:

“Alkollü içecekler, tütün mamulleri, GSM TL yükleme harcamaları, kuyum, mobilya ve bitki & saksı alışverişleri kampanya kapsamında olmadığından, CarrefourSA Alışveriş Kredisi ile satın alım gerçekleştirilememektedir.”

CarrefourSA’nın tanıtım afişlerinde gıda ürünlerinin karpuz ve elma gibi sebzelerin fotoğrafları da yer almıştı.

Sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri olan kampanyanın ardından; Fibabanka internet sitesinde yer alan Carrefoursa Alışveriş Kredisi kısmını çıkardı ve sadece elektronik alışverişe sağlanan kredi imkânı yer aldı.

Benzer şekilde ING Bank da Migros müşterilerine 500 TL'den 20.000 TL’ye kadar 36 aya varan vade seçenekleri kredi kullandırıyor. Söz konusu krediye Migros müşterileri benzer şekilde SMS ile başvuruyor. Bunun yanında mağazalardan da başvuru yapılabiliyor.