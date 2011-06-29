-ZİNCİBAR'DA 16 ASKER ÖLDÜ SANA (A.A) - 29.06.2011 - Yemen'in güneyindeki Abyan eyaletinin Zincibar kentinde El Kaide militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 16 asker hayatını kaybetti. Devlet televizyonunda son dakika olarak verilen haberde, örgüt üyelerinin bir askeri kontrol noktasına düzenlediği saldırıda aralarında bir albayın da bulunduğu 16 asker öldürüldü. Bu arada Zincibar'dan Aden kentine giden bir konvoyun hava saldırısı sırasında hedef alması askeri kaynaklarca ''trajik bir hata'' olarak açıklanırken, ölenlerin sayısı 5'e çıktı.